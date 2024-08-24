نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ مواجهات توتنهام هوتسبر ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي قبل مواجهة اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق مساء اليوم السبت الموافق 24 أغسطس الجاري، مواجهة قوية بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبر، مع نظيره فريق إيفرتون، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

وستنطلق صافرة مباراة توتنهام هوتسبر ضد إيفرتون، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تاريخ مواجهات توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

والتقى فريق توتنهام هوتسبير مع نظيره إيفرتون، في 20 مباراة، حقق خلالهم توتنهام هوتسبر الفوز في 9 لقاءات بينما فاز إيفرتون في مباراتين فقط، وتعادل الفريقان في 9 مرات.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الوكيل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وستنقل مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون عبر قناة beIN Sports 2HD.