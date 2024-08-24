نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مودرن سبورت وزد بكأس مصر والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت لمواجهة نظيره فريق زد ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس مصر.

وكان فريق مودرن سبورت قد تأهل إلى ربع النهائي بعد الفوز في دور الـ 16 على إنبي بهدف نظيف.

في المقابل جاء تأهل زد إف سي عقب الفوز على سيراميكا بثلاثة أهداف دون رد.

موعد مباراة مودرن سبورت وزد

وتنطلق هذه المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء اليوم السبت باستاد السلام

القنوات الناقلة لمباراة مودرن سبورت وزد

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات بطولات دوري نايل.