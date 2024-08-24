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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. صدمة إسبانية بسبب بيلينجهام وليكيب: باريس يصيب بالدوار في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم السبت الموافق 24- 8 - 2024:
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:-
ماركا
- شهر دون BMV
- بيلينجهام سيغيب عن المباريات حتى بعد فترة التوقف
- تعرض لإصابة في العضلة الأخمصية الرفيعة (منطقة الركبة اليمنى) مودريتش، الحل الطبيعي
- جود بيلينجهام: "ربما يخبرني جسدي أنه يحتاج إلى مزيد من الراحة"
- أنشيلوتي: “سألت رودريجو إذا كان هناك خطأ ما معه”
آس الإسبانية
- شهر دون بيلينجهام
- سيغيب اللاعب الإنجليزي عن خمس مباريات على الأقل بسبب إصابة عضلية في ساقه اليمنى
- هذا هو اللاعب الثالث الذي يخسره ريال مدريد هذا الموسم بعد ألابا وكامافينجا
لاجازيتا
- "ميلان - أوكافور.. ثــورة!"
- فونسيكا في بارما.. وخمس أساسيين جدد في تشكيلة الفريق
ليكيب
- باريس سان جيرمان يُصيب بالدوار (في إشارة إلى الفوز 6-0 على مونبيليه)
موندو ديبورتيفو
- جوندوجان يعود إلى مانشستر سيتي