نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد ليتشي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق إنتر ميلان اليوم السبت الموافق 24/8/2024، لمواجهة نظيره ليتشي، في الدوري الإيطالي، في المواجهة القوية التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة، ضمن منافسات بطولة الدوري الإيطالي.

ويستقبل ملعب استاد جوزيبي مياتزا مباراة هامة، تجمع بين فريقي إنتر ميلان أمام نظيره ليتشي، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري الايطالي.

موعد مباراة إنتر ميلان ضد ليتشي في الدوري الإيطالي

وتنطلق صافرة حكم بداية مباراة نادي إنتر ميلان ضد نادي ليتشي في قمة منافسات بطولة الدوري الألماني الأول لكرة القدم، اليوم السبت الموافق 24/8/2024.

وتقام في تمام الساعة، 7:45 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، 8:45 مساء بتوقيت السودان وليبيا، 9:45 مساء بتوقيت مصر والسعودية والكويت، 10:45 مساء بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

معلق مباراة إنتر ميلان ضد ليتشي في الدوري الايطالي

وأسند لقاء إنتر ميلان ضد ليتشي في الدوري الايطالي في المواجهة التي تقام اليوم السبت، لصوت المعلق الرياضي بلال علام.

القنوات الناقلة لمباراة إنتر ميلان ضد ليتشي

وتذاع مباراة نادي إنتر ميلان ضد نظيره ليتشي في قمة منافسات بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قناة AD sport premium 1 HD، الذي تعد الناقلة الحصري والوحيد لنقل جميع مباريات البطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد ليتشي في الدوري الايطالي