تشكيل آرسنال المتوقع ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لنادي آرسنال، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به أستون فيلا مساء اليوم السبت 24 أغسطس 2024 على ملعب "فيلا بارك"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.



موعد مباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي



تنطلق صافرة البداية لمباراة آرسنال ضد أستون فيلا اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.



تشكيل آرسنال المتوقع لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي



حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، زينشينكو.

خط الوسط: توماس بارتي، مارتن أوديجارد، ديكلان رايس.

خط الهجوم: كاي هافيرتز، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة آرسنال ضد أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة آرسنال ضد أستون فيلا مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.

