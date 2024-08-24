نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يعلن إصابة نجمه قبل لقاء أتلتيك بلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يفتقد فريق برشلونة، خدمات أحد أهم عناصره الدفاعية في مباراة اليوم ضد أتلتيك بلباو وذلك بداعي الإصابة.

برشلونة يوضح تفاصيل إصابة كريستينسن

أوضح نادي برشلونة عبر بيان رسمي، تفاصيل إصابة أندرياس كريستينسن مدافع الفريق وذلك قبل مواجهة الليلة ضد أتلتيك بلباو.

وأشار حساب برشلونة عبر منصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى إن أندرياس كريستينسن يعاني من التهاب وتر أخيل في قدمه اليسرى.

وأضاف النادي الكتالوني، إن مدة غياب كريستينسن عن التدريبات الجماعية تتوقف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

ويستضيف فريق برشلونة، نظيره أتلتيك بلباو على ملعبه “كامب نو”، ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني موسم 2024/25.

وتقام مباراة برشلونة وأتلتيك بلباو، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينتي القاهرة ومكة المكرمة.