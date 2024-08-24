ما هي القنوات الناقلة لمواجهة برشلونة ضد اتلتيك بلباو في الدوري الإسباني

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة بنظيره اتلتيك بلباو، في المباراة التي من المقرر لها أن تقام مساء اليوم السبت الموافق 24-8-2024، في إطار منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الدرجة الاسباني.

موعد مواجهة برشلونة ضد اتلتيك بلباو

تبدأ مباراة برشلونة ضد اتلتيك بلباو مساء اليوم السبت الموافق 24 أغسطس 2024، على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي.

وتنطلق مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو بالأسبوع الثاني من بطولة دوري الدرجة الإسباني "لا ليجا"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، التاسعة مساء بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي3، التي تمتلك حقوق إذاعة المباراة بتعليق المعلق الرياضي عصام الشوالي.

