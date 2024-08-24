نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الهولندي إيريك تين هاج، المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نادي برايتون مساء اليوم في الدوري الإنجليزي.

ويواجه مانشستر يونايتد نظيره نادي برايتون مساء اليوم في الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري الإنجليزي لهذه النسخة.

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وبرايتون في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثانية والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

في حراسة المرمى: أندري أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت- ليساندرو مارتينيز- هاري ماجواير- نصير مزراوي

في الوسط: ماسون ماونت- كاسيميرو- كوبي ماينو

الهجوم: ماركوس راشفورد- برونو فيرنانديز- أماد ديالو

