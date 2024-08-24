انت الأن تتابع خبر السماح ليزن النعيمات بتأخير التحاقه بمعسكر النشامى والسبب .. والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد الاتحاد الأردني لكرة القدم السبت، ان الجهاز الفني للمنتخب النشامى بقيادة المدرب المغربي جمال سلامي، قرر السماح للاعب يزن النعيمات بتأخير الالتحاق بمعسكر المنتخب إلى الاثنين المقبل.

ويأتي هذا القرار تمهيدا لإتمام إجراءات تعاقد اللاعب مع النادي العربي القطري.



كما قرر الجهاز الفني استدعاء علي عزايزة وإبراهيم صبرة للالتحاق بالقائمة الأولية لتجمع "النشامى" تأهبا لمواجهتي الكويت وفلسطين في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

يذكر ان نادي العربي القطري، أعلن الجمعة، التعاقد مع مهاجم المنتخب الوطني يزن النعيمات قادما من الأهلي القطري، دون الاعلان عن صيغة الانتقال أو المقابل المادي، حتى الآن.