نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد أمام بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، على تشكيل فريقه الذي سيواجه بلد الوليد، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد

يلتقي الفريق الملكي مع ضيفه بلد الوليد، مساء الأحد المقبل الموافق 25 أغسطس 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد، وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة وفلسطين ومكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد أمام بلد الوليد

‎حراسة المرمى: تيبو كورتوا

‎خط الدفاع:فران جارسيا، أنطونيو روديجر، إيدير ميليتاو، داني كارفاخال

‎خط الوسط: لوكا مودريتش، أوريلين تشواميني، فيديريكو

‎فالفيردي

‎خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، كيليان مبابي، رودريجو

وتنقل مباراة ريال مدريد وبلد الوليد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإسباني لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

