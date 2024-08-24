نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 غيابات مؤثرة.. أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة الغد أمام بلد الوليد ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري الإسباني "الليجا".

قائمة ريال مدريد لمواجهة بلد الوليد

شهدت قائمة ريال مدريد، غياب الثنائي المصاب كامافينجا وجود بيلينجهام، والموقوف فيرلاند ميندي.

وجاءت قائمة ريال مدريد كالتالي:-

حراسة المرمى: كورتوا - لونين - فران

الدفاع: كارفخال - ميليتاو - لوكاس فاسكيز - فران جارسيا - روديجر - جاكبو

الوسط: فالفيردي - مودريتش - تشواميني - أردا جولر - سيبايوس

الهجوم: فينيسيوس جونيور - كيليان مبابي - رودريجو -إندريك - إبراهيم دياز