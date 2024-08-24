عاجل.. تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة إبسويتش تاون في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر سيتي وإبسويتش تاون في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل مانشستر سيتي الرسمي لمواجهة إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى إيديرسون.

خط الدفاع: لويس ريكو، روبن دياز، مانويل أكانجي، جفارديول.

خط الوسط: كيفين دي بروين، ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا.

خط الهجوم: إرلينج هالاند، جيريمي دوكو، سافيو موريرا.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش في الدوري الإنجليزي

تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش تاون مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.