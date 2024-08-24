نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بقيادة سام مرسي.. تشكيل إبسويتش تاون الرسمي أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن كيرن ماكينا، المدير الفني لنادي إبسويتش تاون، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب "الاتحاد" في الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة إبسويتش تاون ومانشستر سيتي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل إبسويتش الرسمي لمواجهة مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: موريتش.

خط الدفاع: توانزيبي، وولفندن، جريفز، ديفيس.

خط الوسط: سام مرسي، لونجو، بن جونسون.

خط الهجوم: ديلاب، سموديكس، هاتشينسون.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد إبسويتش في الدوري الإنجليزي

يمكنكم مشاهدة مباراة إبسويتش تاون ضد مانشستر سيتي مساء اليوم السبت، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق العماني خليل البلوشي.