نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل توقفت مفاوضات الزمالك مع أشرف بن شرقي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية ظهر اليوم، عن حقيقة توقف المفاوضات بين نادي الزمالك والمغربي أشرف بن شرقي للانضمام إلى صفوف الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان قد انتهى تعاقد أشرف بن شرقي مع فريق الريان القطري بنهاية الموسم المنقضي، وأصبح لاعبا حرا يحق له التوقيع لأي فريق خلال الميركاتو الحالي.

المفاوضات مستمرة بين الزمالك وبن شرقي

ودخلت إدارة نادي الزمالك في مفاوضات جادة مع أشرف بن شرقي من أجل الحصول علل خدمات اللاعب، ولكن ظهرت أنباء خلال الساعات الماضية تشير بتوقف المفاواضات بين الطرفين.

وبحسب ما أوردته التقارير وفقا لمصدر داخل نادي الزمالك، فإن المفاوضات بين الطرفين لم تتوقف ومازالت مستمرة، مشيرا إلى أن كل ما تردد خلال الساعات الماضية مجرد شائعات.

وأضاف المصدر، أن مجلس إدارة نادي الزمالك يعمل خلال الفترة الحالية على حل مشكلة إيقاف القيد، وفي غضون يومين سيتم حل الأزمة، وبعدها سيصل النجم المغربي من أجل الخضوع للكشف الطبي والتوقيع بشكل رسمي رفقة الأبيض.