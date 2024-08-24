نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد القرعة.. مواعيد مباريات سيدات الزمالك في بطولة دوري الكرة الطائرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجريت اليوم السبت، قرعة بطولة دوري "سيدات" الكرة الطائرة، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد 2024 - 2025، وذلك بمقر قاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي.

مواعيد مباريات سيدات الزمالك في بطولة دوري الكرة الطائرة

وأسفرت القرعة عن تواجد الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، في المجموعة الثانية بجوار فرق؛ "المعادي، والطيران، والشمس، وسبورتنج، والزهور،والمقاولون العرب، وهليوليدو

ومن المقرر أن تنطلق البطولة، يوم 18 أكتوبر المقبل، على أن يلتقي الزمالك مع نظيره

المعادي في الجولة الأولى.

وتقام مباريات الدور الأول خلال الفترة من 18 أكتوبر حتى 8 نوفمبر، على أن تنطلق مواجهات الدور الثاني خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 6 ديسمبر المقبل.

والجدير بالذكر، أن الدور النهائي من بطولة الدوري، سيقام بنظام Best of 3.

وشهدت القرعة تواجد كلا من؛ أحمد فتحي المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، وهبة حسنين إدارية الفريق.