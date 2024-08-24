نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جناح برشلونة السابق يعود للدوري السعودي عبر هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

وصل الإسباني الدولي كريستيان تيلو إلي مطار السعودية، لاجراء الفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلي صفوف العروبة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقًا للتقارير الإسبانية، فإن كريستيان تيلو جناح برشلونة السابق سيوقع علي عقود انضمامه إلي العروبة السعودي لمدة موسمين.

وأكدت التقارير أن الجناح الإسباني سينتقل إلي صفوف العروبة في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع فريقه السابق الفتح السعودي.

كريستيان تيلو ينتقل إلي صفوف العروبة

وشارك تيلو البالغ من العمر 33 عاما مع الفتح السعودي الموسم الماضي في 31 مباراة، أحرز خلالهم 12 هدف، وصنع 3 تمريرات حاسمة.

وبدأ كريستيان تيلو مسيرته الكروية داخل جدران برشلونة الإسباني، ولعب ضمن صفوف البارسا خلال الفترة من 2010 حتي عام 2017.