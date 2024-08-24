نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الحضري يسخر من قائمة منتخب مصر وانسحاب نيوم من صفقة زيزو.. سقوط مانشستر يونايتد وتصريح مثير عن تجديد محمد صلاح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية في السطور التالية:

الحضري يسخر من اختيارات حسام حسن لقائمة منتخب مصر

سخر عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب سوريا، من اختيارات حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، لقائمة “الفراعنة” في معسكر شهر سبتمبر والذي يتخلله خوض مباراتين أمام كاب فيردي وبتسوانا في التصفيات المؤهلة إلى النسخة القادمة من بطولة كأس الأمم الإفريقية.

نشر عصام الحضري عبر حسابه بموقع “إنستجرام” للتواصل الاجتماعي، صورة لتصديه لركلة جزاء خلال مشاركته في إحدى المباريات، معلقًا: “هو أنا فين من اختيارات المنتخب!".

ويأتي تعليق الحضري، بعد استغراب البعض من قرار ضم محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ثلاثي حراس مرمى الأهلي، لقائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

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نيوم السعودي ينسحب من صفقة أحمد سيد زيزو بسبب تجاهل الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي نيوم السعودي، الانسحاب من صفقة أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بسبب تجاهل إدارة الأبيض العرض المقدم.

ووفقا لمصدر مقرب من اللاعب، فإن عرض نيوم السعودي لرحيل زيزو عن الزمالك يبلغ 6 مليون دولار يحصل عليها نادي الزمالك، فيما يحصل اللاعب على راتب سنوي يصل إلى 3.5 مليون دولار في الموسم الواحد.

وكشفت تقارير، عن رغبة نادي نيوم في الانسحاب من الصفقة ولكنها تنتظر رد أخير من جانب نادي الزمالك، وفي حال الموافقة على العرض قبل تعاقد نيوم مع مراد بتنا، قد يتعاقد نيوم مع زيزو.

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تصريح مثير من مدرب ليفربول حول تجديد عقد صلاح

تحدث الهولندي أرني سلوت مدرب ليفربول، عن مستقبل الدولي المصري محمد صلاح الذي يرتبط بعقدٍ ساري مع الريدز حتى نهاية الموسم الجاري، في صيف 2025.

سُئل سلوت، خلال حواره مع شبكة “سكاي سبورتس”، عن إمكانية تجديد عقد محمد صلاح وفان دايك وألكسندر أرنولد ثلاثي ليفربول، مع اقتراب عقودهم على الانتهاء.

قال سلوت، ردًا على سؤاله عن الشائعات حول عقود ثلاثي ليفربول: “الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله هو إخراج أفضل ما لديهم”.

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مانشستر يونايتد يسقط أمام برايتون بثنائية في الدوري الإنجليزي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد في فخ الخسارة أمام نظيره نادي برايتون في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تمكن نادي برايتون من افتتاح المباراة بأولى الأهداف بأقدام داني ويلبيك نجم الفريق في الدقيقة الثانية والثلاثين من عمر الشوط الأول وبمساعدة من ميتوما.

وجاء هدف التعادل بواسطة عماد تراوري وبمساعدة من نصير مزراوي في الدقيقة ستون من عمر المباراة.

وأضاف جواو بيدرو هدف برايتون الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت البدل من ضائع من عمر المباراة.

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الإصابة تبعد بيلينجهام عن مباريات ريال مدريد.. من يعوض غيابه؟

أفادت التقارير الصحفية أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، قد وجد بديلًا للإنجليزي جود بيلينجهام في التشكيل الأساسي للفريق بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وتعرض النجم جود بيلينجهام لإصابة عضلية في ساقه اليمنى، والتي ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة شهر كامل ليفقد الميرنجي خدماته.

قرر أنشيلوتي استبدال بيلينجهام باللاعب الكرواتي لوكا مودريتش خلال فترة غيابه، وفقًا لصحيفة "ريليفو" الإسبانية، من المقرر أن يلعب مودريتش في التشكيل الأساسي للميرنجي في المباريات المقبلة.