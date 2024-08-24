نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دورة الألعاب البارالمبية.. منتخبات مصر تواصل تدريباتها في باريس وجهد خاص لهذا الثلاثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل المنتخبات الوطنية البارالمبية تدريباتها، في العاصمة الفرنسية باريس، استعدادًا للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024، خلال الفترة من 28 أغسطس إلى 8 سبتمبر من العام الجاري.

وكان الفوج الأول والثاني من البعثة البارالمبية المصرية وصلت إلى العاصمة الفرنسية، وأنهت إدارة البعثة إجراءات التسكين والإقامة داخل القرية الأولمبية، في وجود عماد رمضان مدير البعثة، ومسئولي السفارة المصرية في باريس.

منتخبات مصر تواصل تدريباتها في باريس

وتشهد الأيام الحالية تنسيقًا كاملًا مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والسفارة المصرية في باريس بقيادة السفير علاء يوسف سفير مصر في فرنسا، لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لبعثة مصر البارالمبية.

ويجري العمل في اللجنة البارالمبية على قدم وساق لتسهيل كافة الإجراءات وترتيبات السفر وهم محمود المرسي مدير المخازن واسماعيل شلبي مدير إدارة شئون اللاعبين ومحمد عبد الصبور محاسب بالإدارة المالية جهدا كبيرا من أجل تجهيز بعثة منتخب مصر السفر لباريس للمشاركة في الالعاب البارالمبية.

ومن المقرر أن يُقام حفل الافتتاح مساء الأربعاء المقبل 28 أغسطس الجاري، وأعلنت اللجنة البارالمبية عن اختيار الثنائي رحاب رضوان لاعبة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي، وعلي الزيني لاعب منتخب مصر للتجديف البارالمبي، لحمل علم مصر في طابور الافتتاح.

وتشارك مصر في في دورة الألعاب البارالمبية بعدد 54 لاعبًا ولاعبة يمثلون 10 رياضات بارالمبية، هي: رفع الأثقال – ألعاب القوى – الكرة الطائرة جلوس – كرة الهدف - السباحة – تنس الطاولة – الباراتايكوندو – البوتشيا – التجديف – الكياك.

جدير بالذكر أن مصر حققت 184 ميدالية متنوعة خلال مشاركاتها السابقة في دورة الألعاب البارالمبية، بواقع 49 ذهبية و68 فضية و67 برونزية.