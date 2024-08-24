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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب استمرار سداد اشتراكات الخاصة بالعضويات حتى نهاية شهر أغسطس الجاري دون أي غرامات.

الزمالك يعلن مد سداد الاشتراكات لنهاية أغسطس

يأتي قرار مجلس الإدارة من أجل التسهيل على أعضاء الجمعية العمومية للنادي ومنحهم المزيد من الوقت لسداد الاشتراكات دون أي غرامات بعد هذا التوقيت.

وشهدت الفترة الماضية اقبال من أعضاء الجمعية العمومية بنادي الزمالك على سداد الاشتراكات السنوية.