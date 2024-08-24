انت الأن تتابع خبر المنتخب الوطني لكرة القدم يستدعي اللاعبين العزيزة وصبرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، استدعاء اللاعبين علي العزيزة "نادي الرمثا" وإبراهيم صبرة "الوحدات"، للالتحاق بالتشكيلة الأولية للمنتخب، استعدادا لمباراتي الكويت وفلسطين يومي 5 و 10 الشهر المقبل، ضمن تصفيات الدور الحاسم المؤهل لمونديال 2026.

وكان المدير الفني للمنتخب الوطني المغربي جمال سلامي، أعلن الجمعة، تشكيلة المنتخب الأولية التي تضم 32 لاعبا، قبل أن يستدعي اليوم، العزيزة وصبري للانضمام إلى المنتخب.

كما سمح المنتخب الوطني للاعب يزن نعيمات بالتأخر عن الالتحاق بمعسكر المنتخب الوطني حتى يوم الاثنين المقبل، لإتاحة المجال أمام لإتمام لجراءات احترافه في النادي العربي القطري.

يشار إلى أن المنتخب الوطني يبدأ تدريباته ، استعدادا لملاقاة منتخب كوريا الشمالية وديا في عمان يومي 27 و 29 الحالي، في أطار الاستعدادات لمباراتي الكويت وفلسطين .