عاجل.. الإسماعيلي يتغلب على طلائع الجيش ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي في تحقيق فوزًا غاليًا أمام ضيفه طلائع الجيش في ربع نهائي كأس بركلات الترجيح بنتيجة ( 10-9 ) بعد انتهاء المباراة والأشواط الإضافية بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الإسماعيلي يتغلب على طلائع الجيش ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

وتقدم فريق طلائع الجيش على مضيفه الدراويش في الدقيقة 29 من عمر شوط اللقاء الأول، عن طريق جودين شاكا.

واستمرت محاولات الإسماعيلي في المباراة لإدراك هدف التعادل، حتى تمكن من تسجيله في الوقت بدل من الضائع لشوط المباراة الثاني.

وجاء هدف التعادل لصالح الدراويش في المباراة، عن طريق محمد عمار في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

واستمر السجال بين لاعبي الفريقين في الشوطين الإضافيين، ولكن لم يتمكن أي من الفريقين في تسجيل هدف لضمان التأهل لنصف نهائي كأس، ليشترط الحسم بركلات الترجيح.

ونجح الإسماعيلي في حسم بطاقة التأهل لدور نصف نهائي كأس من نظيره طلائع الجيش، بنتيجة 10-9.

وينتظر فريق الإسماعيلي الفائز من مواجهة زد ومودرن سبورت في نصف نهائي كأس مصر، والمقرر لها أن تقام يوم 27 من الشهر الجاري.