أرسنال يتفوق على أستون فيلا بهدفين نظيفين في الدوري الانجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة ارسنال أمام استون فيلا وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر الدوري ي الانجليزي الممتاز.

وحقق الارسنال فوزا ثمينا على حساب استون فيلا بهدفين نظيفين ليحصد ست نقاط حتى الان في مشواره خلال الموسم الحالي.



أحداث المباراة

افتتح الاهداف ملياندرو تروسار في الدقيقة 67 بينما أضاف الهدف توماس بارتي في الدقيقة 77 من عمر الشوط الثاني.



وحاول استون فيلا العودة بالنتيجة لكن ظهر المدفعجية بشكل مميز ليؤكد فوزه في ثاني المباريات.

وبهذه النتيجة احتل ارسنال المركز الثالث برصيد 6 نقاط بيتما احتل استون فيلا المركز الثاني عشر برصيد 3 نقاط.