توت عنخ آمون يستعد لبطولة شمال إفريقيا بـ انتصارين

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق توت عنخ آمون للسيدات انتصاران خلال معسكره الودي المقام في مدينة عمان الأردنية، استعدادا للمشاركة في تصفيات بطولة شمال إفريقيا.

توت عنخ آمون يستعد لبطولة شمال إفريقيا

وفازت سيدات توت عنخ آمون على نادي عمان برباعية نظيفة، وفازت على الاتحاد الأردني بهدفين مقابل هدف.

وتوج توت عنخ آمون لأول مرة في تاريخه بالثنائية المحلية (الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية، وكأس مصر) هذا العام.

وسافر فريق توت عنخ آمون إلى الجزائر من أجل بدأ مشواره في تصفيات بطولة شمال إفريقيا.

تبدأ سيدات توت عنخ آمون مشوارهن في تصفيات شمال إفريقيا بمواجهة الجمعية النسائية بسوسة

وفي المباراة الثانية يواجه فريق توت عنخ آمون مع أقبو الجزائري يوم 27 أغسطس، ثم الجيش الملكي المغربي يوم 30 من نفس الشهر.