نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طنطا يضم ثنائي الحرس وغزل المحلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نجحت لجنة الكرة بنادي طنطا في ضم الثنائي عمر رجب ومحمود علاء لاعبا حرس الحدود وغزل المحلة السابقين وذلك في إطار موسم الإنتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق قبل إنطلاق منافسات دوري المحترفين الموسم الجديد.

حيث عقد علاء عكاشة مدير الكرة للفريق وعضو لجنة الكرة في النادي جلسة مع اللاعبان لتوقيع العقود.

ويلعب عمر رجب في مركز الظهير الأيمن وقد شارك الموسم الماضي مع فريق حرس الحدود وصعد معه للدوري الممتاز

وتعد صفقه محمود علاء الظهير الأيسر لفريق غزل المحلة وكابتن الفريق السابق هي واحدة من الصفقات المميزة للفريق هذا الموسم.