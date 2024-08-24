الهلال يبدأ حملة الدفاع عن اللقب بثلاثية في شباك الأخدود

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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق الهلال فوزًا مستحقًا على نظيره الأخدود بثلاثة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدوري السعودي.

الهلال ينتصر على الأخدود بثلاثية نظيفة

جاءت هذه المواجهة ضمن الجولة الأولى من مباريات دوري روشن السعودي، مع انطلاق الموسم الجديد 2024-2025.

افتتح ميتروفيتش التسجيل للهلال مبكرًا في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، بعد استقباله كرة عرضية تمكن من إيداعها في الشباك بسهولة.

وفي الدقيقة الأربعين، عاد ميتروفيتش ليضيف الهدف الثاني له وللفريق برأسية قوية بعد تمريرة حاسمة من عبد الله الحمدان.

واختتم سيرجي سافيتش أهداف الهلال في الدقيقة الخامسة والأربعين عبر تسديدة رائعة من ركلة حرة مباشرة، لتستقر الكرة في الشباك وتنتهي المباراة بفوز الهلال بثلاثية نظيفة.