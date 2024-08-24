نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. فليك يفجر مفاجأة بشأن حديثه مع نيكو ويليامز بعد مباراة برشلونة وبيلباو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث مدرب برشلونة، هانز فليك، بعد تحقيق فريقه فوزه الثاني في الدوري الإسباني، حيث تغلب على أتلتيك بلباو بنتيجة 2-1 ضمن الجولة الثانية لموسم 2024-2025.

ماذا قال فليك بعد فوز برشلونة أمام بيلباو؟

في تصريحاته، أعرب فليك عن رضاه عن الفوز، لكنه شدد على ضرورة الحفاظ على الهدوء وسط النجاح، قائلًا: "إذا كنت سعيدًا جدًا، فهذا لأن الفوز يبعث على السعادة. من الجيد أن تكون لديك الحماسة والقيادة، لكني أطالب بالمزيد من الهدوء."

عند سؤاله عن مستوى لاعبه روبرت ليفاندوفسكي، وهل عاد إلى مستواه المعهود، أجاب: "أعتقد ذلك. أنا أعرفه جيدًا، فهو يضغط بشكل جيد على الخصم، وأنا سعيد جدًا بما يقدمه. في الشوط الأول، كان بإمكانه تسجيل هدف أو هدفين آخرين، هذا كان انطباعي من مقاعد البدلاء."

وفيما يتعلق بمركز رافينها الجديد في وسط الملعب، أوضح فليك: "رافينها يمكنه اللعب في أي مركز هجومي. يستطيع اللعب كلاعب رقم 10 أو حتى تغيير مركزه، وهذا شيء جيد بالنسبة لنا في عملية الضغط. فكرة اللعب به في هذا المركز تعزز أداء الفريق في الضغط."

وأضاف المدرب: "الآن هو الوقت المناسب لنكون سعداء بالنقاط الست التي جمعناها من أول مباراتين. أنا سعيد للفريق ولللاعبين."

وعند حديثه عن صعوبة المباراة، قال فليك: "أتلتيك بلباو فريق لا يترك أي مساحة للعب بسهولة، والفوز على فريق يجعل الأمور بهذا الصعوبة هو أمر مميز."

حديث فليك مع نيكو ويليامز

كما أشار إلى حديثه مع نيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو بعد المباراة، قائلًا: "لقد هنأت نيكو ويليامز على فوزه مع منتخب إسبانيا بكأس الأمم الأوروبية."