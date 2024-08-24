نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبد الخالق: عمر جابر قدم موسم استثنائي مع الزمالك وكان يستحق الانضمام لمنتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد إبراهيم عبدالخالق، نجم الزمالك السابق، أن عمر جابر، الظهير الأيمن للفريق الأبيض، كان يستحق التواجد ضمن قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا.

عبد الخالق: عمر جابر قدم موسم استثنائي مع الزمالك

وقال عبدالخالق في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "عمر جابر قدم موسم استثنائي مع نادي الزمالك والجميع أشاد به وكان يستحق التواجد مع منتخب مصر بالإضافة إلى نبيل عماد دونجا وحسام عبدالمجيد".

واختتم: "سام مرسي أيضا كان يجب أن ينضم لقائمة منتخب مصر فهو يلعب في الدوري الإنجليزي أحد أقوى الدوريات في العالم".