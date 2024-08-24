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أحمد جودة - القاهرة - نجح إنتر ميلان في خطف أول ثلاث نقاط ثمينة له بالفوز على إلتشي بهدفين نظيفين وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

إنتر ميلان يفوز على ليتشي في الدوري الإيطالي

بدا اللقاء بسيطرة من جانب إنتر ميلان حتى تمكنوا من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من اللقاء عن طريق راسية دراميان نجم إنتر ميلان.

حاول لاعبو لاتسيو تعديل النتيجة ولكن انتهى الشوط الأول بتقدم الإنتر.

وفي الشوط الثاني، استمر هجوم إنتر ميلان على مرمى لاتسيو حتى تمكن من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 69 عن طريق هاكان كولونولو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى لاتسيو لينتهي اللقاء بفوز إنتر ميلان بثنائية نظيفة.

وبهذه النتيجة، يحتل إنتر ميلان صدارة جدول الكالتشيو برصيد 4 نقاط بينما جاء لاتسيو في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.