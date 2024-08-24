برشلونة يحقق فوزه الثاني توالياً
واصل برشلونة عروضه القوية وحقق فوزه الثاني توالياً في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا"، بتغلبه على ضيفه أتليتيك بلباو 2-1 مساء السبت.
افتتح برشلونة التسجيل بعد 24 دقيقة بفضل نجمه الصاعد بطل أوروبا لامين جمال الذي سدد بقدمه اليسرى كرة قوية حولها ليكيو برأسه خادعا حارس مرماه، قبل أن يدرك الضيوف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 42 عبر أويهان سانسيت.
وفي الشوط الثاني نجح المهاجم البولندي روبيرت ليفاندوفسكي في اقتناص هدف الفوز للفريق الكتالوني في الدقيقة 75 رافعاً رصيد فريقه للنقطة السادسة.
وفي الجولة ذاتها نجح أوساسونا في تحقيق الفوز على ضيفه ريال مايوركا بهدف دون رد.
وانتظر أوساسونا إلى حدود الدقيقة 55 ليدون هدف الفوز عبر لاعبه روبين غارسيا، مانحا فريقه النقاط الثلاث بعد تعادله في الجولة الأولى.
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