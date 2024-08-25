نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينتظر قرار كولر لانضمام لاعبي الفريق لمعسكر منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي تواصل مع السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، لاستطلاع رأيه حول انضمام الدوليين لمعسكر منتخب مصر يوم 28 أغسطس الجاري.

الأهلي ينتظر قرار كولر لانضمام لاعبي الفريق لمعسكر منتخب مصر

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الأهلي سيلتزم بقرار كولر، وحال طلبه الإبقاء عليهم وانضمامهم في موعد الأجندة الدولية يوم 1 سبتمبر المقبل، سيتم رفض إرسالهم إلا في هذا الموعد".

وأضاف أمير هشام: "حال تهاون كولر في رحيل اللاعبين قبل موعد الأجندة الدولية، سيتم الموافقة على إرسال اللاعبين في الموعد الذي حدده حسام حسن المدير الفني وهو 28 أغسطس الجاري".