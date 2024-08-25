إنتر يهزم ليتشي في الدوري الإيطالي

إنتر يهزم ليتشي في الدوري الإيطاليتغلب إنتر ميلان على ليتشي 2-0، في المباراة التي جمعتهما، السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

سجل ثنائية إنتر ميلان كلا من ماتيو دارميان في الدقيقة (5)، وهاكان تشالهان أوغلو في الدقيقة (69) من ركلة جزاء.

ورفع إنتر رصيده إلى 4 نقاط تصدر بها ترتيب البطولة بشكل مؤقت إلى حين استكمال بقية مباريات الجولة، في المقابل بقي ليتشي في المركز العشرين والأخير دون نقاط.

وفي مباراة ثانية، خسر ايه سي ميلان بهدفين مقابل هدف أمام مضيفه بارما، الصاعد حديثا لدوري الدرجة الأولى.

وأحرز بارما هدف التقدم مبكرا عن طريق دينيس مان في الدقيقة الثانية، قبل أن يدرك ميلان التعادل عن طريق كريستيان بولسيتش في الدقيقة (66). وفي الدقيقة (77) سجل ماتيو كانسليري الهدف الثاني لبارما، ليمنح فريقه الفوز والنقاط الثلاث.

ورفع بارما رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن انتر ميلان المتصدر، في حين اكتفى ايه سي ميلان بنقطة واحدة كان قد حصل عليها من التعادل مع تورينو بهدفين لمثلهما في الجولة الأولى.

كما فاز أودينيزي على ضيفه لاتسيو بهدفين مقابل هدف، في مباراة شهدت طرد حسن كامارا لاعب أودينيزي في الدقيقة (68).

وباغت أودينيزي منافسه بهدف مبكر في الدقيقة الخامسة عن طريق لورينزو لوكا، قبل أن يضيف زميله فلوريان توفان الهدف الثاني في الدقيقة (49)، في حين سجل غوستاف إيساكسون هدف لاتسيو في الدقيقة (90+5).

ورفع أودينيزي رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف عن انتر ميلان المتصدر وبارما الوصيف، في المقابل تجمد رصيد لاتسيو عند ثلاث نقاط في المركز الثامن.

وفي مباراة أخرى، انتصر جنوى على مونزا بهدف دون رد سجله أندريا بينامونتي في الدقيقة (45+7)، ليرفع رصيد فريقه إلى 4 نقاط في المركز الرابع، بينما تراجع مونزا للمركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.

وتستكمل اليوم الأحد مباريات الجولة الثانية، حيث يلتقي فيورنتينا مع فينيزيا، ويلعب تورينو مع أتالانتا، وروما مع إمبولي، ونابولي مع بولونيا.

وتختتم يوم غدٍ الإثنين مباريات الجولة، حيث يلتقي كالياري مع كومو، ويحل يوفنتوس ضيفا على هيلاس فيرونا.