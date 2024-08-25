نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس اتحاد الخماسي الحديث: هدفنا تحقيق المزيد من مستقبلا.. ويجب العمل مبكرًا والاستفادة من الأخطاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد شريف العريان رئيس اتحاد الخماسي الحديث، أنه يطمح لتحقيق المزيد من الانجازات خلال المرحلة المقبلة، وهناك العديد من البطولات قادمة، مشيرا إلى أنه سيتم مواصلة التخطيط بشكل جيد للألقاب المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "اتحاد الخماسي يسعى لبناء أجيال متواصلة، ولدينا 4 لاعبين شاركوا في الأولمبياد، بقيادة البطل أحمد الجندي، لا بد من وجود عناصر مميزة وصناعة مميزة للمستقبل".

وأضاف: "كنت أتمنى تحقيق العديد

من الميداليات في اولمبياد باريس، ولا بد من مواصلة العمل بجدية وعدم اضاعة الوقت والاستفادة من التجارب الناجحة، وعدم تكرار الاخطاء، والفوز بـ3 ميداليات كان رقم قليل، وكان هناك سوء حظ في بعض الالعاب، كان لدينا توقعات أكبر بالحصول على 7 ميداليات، وهناك لاعبين حصلوا على مراكز متقدمة".

وواصل: "المشاركة بأكبر بعثة رياضية شئ مهم، لأننا يكون لدينا فرص أكبر للمنافسة في الألعاب، هناك نغمة سائدة بأنه كان من الممكن السفر بعشرة لاعبين فقط غير مرضية بالنسبة لنا، لأننا لو نقارن أنفسنا بدولة كينيا التي فازت بـ7 ميدالية، وهم حاولوا الوصول للاولمبياد في 25 لعبة ولم يتأهل سوى 4 العاب وهم متفوقين فقط في العاب القوى".

وزاد: "السباحة والجمباز والعاب القوى هم الالعاب الذي فيه أكبر عدد من الميداليات ولا بد من التركيز عليهم مستقبلا من أجل تحقيق انجازات في الاولمبياد".

وأكمل: "تحدثت مع فريدة عثمان وهي عائدة من اخر مراحل التأهيل في إيطاليا، وهي كانت تتمنى المشاركة في الأولمبياد، ولم تكن تنطبق عليها الشروط وفقا للجنة الأولمبية الدولية وتم منح احقية المشاركة لسباحة آخرى، ولم يكن هناك أي أخطاء في ترجمة الخطابات من جانب اتحاد السباحة".

وأتم: "الميداليات التي فزنا بها في النهاية، انقذت الشكل العام لبعثة مصر، وتم طلب تقارير هامة عن الامور المالية والادارية من كل الاتحادات وتقديمها للجنة الاولمبية ووزارة الرياضة، وسيكون هناك شفافية لعرض كل الامور على الرأي العام، وسيكون هناك انتخابات قريبا لكل الاتحادات، واتمنى من الجمعيات العمومية قراءة تلك التقارير بشكل جيد واختيار الانسب للمرحلة المقبلة.. ولست مؤيد لفكرة وجود أشخاص في العمل الإداري لسنوات طويلة".

