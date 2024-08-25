مبابي على موعد منتظر مع جماهير سانتياجو برنابيو

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أحمد جودة - القاهرة - بعد ساعات قلائل ينتهي العد التنازلي لليوم الأكثر انتظارًا في مسيرة كيليان مبابي، الذي سيلعب مساء الأحد بقميص ريال مدريد على ملعب سانتياغو برنابيو، إذ يتحقق بعد سبع سنوات والعديد من المحاولات المحبطة والآمال الباهتة لجماهير "الملكي"، حلم طفولة النجم الفرنسي، مع ضرورة التألق وتصحيح أخطاء الجولة الأولى أمام الضيف المنتظر بلد الوليد.

مبابي على موعد منتظر مع جماهير البرنابيو

سيكون مشجعو البرنابيو على أهبة الاستعداد لدعم نجمهم الجديد، وهناك بالفعل عدد قليل من المشجعين المدريديين، الذين لم يغفروا بعد لمبابي عدم قدومه قبل عامين، عندما كان كل شيء متفقا عليه مع رئيس النادي، فلورنتينو بيريز.

وبالنسبة لأولئك الذين لم يفعلوا ذلك، فإنه سيقنعهم بالأهداف بعد ظهوره الأول الباهت في "الليغا" على ملعب سون مويكس، حيث تعادل ريال مدريد في أول جولة من جولات الدفاع عن اللقب.