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أحمد جودة - القاهرة - حقق فريق بي إس في أيندهوفن فوزا كاسحا على مضيفه ألمير سيتي بنتيجة 1/7 ضمن منافسات الجولة الثالثة بالدوري الهولندي لكرة القدم، اليوم السبت.

آيندهوفن يكتسح ألمير سيتي في الدوري الهولندي

وتقدم أيندهوفن بهدفين في الشوط الأول سجلهما جوس تيل ولوك دي يونج في الدقيقتين 10 و15.

وفي الشوط الثاني قلص ألمير سيتي الفارق مسجلا هدفه الوحيد في الدقيقة 57 عبر مهاجمه النرويجي كورنيليوس هانسن.

وعزز أيندهوفن تفوقه بهدف ثالث سجله المهاجم من أصل مغربي صهيب درويش في الدقيقة 65، وأضاف ماليك تيلمان الهدف الرابع في الدقيقة 71.

واستفاد أيندهوفن أيضا من هدف ذاتي سجله ثيو باربيت لاعب ألمير سيتي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 78.

واختتم هيرفينج لوزانو وريكاردو بيبي مهرجان الأهداف بتسجيل السادس والسابع في الدقيقتين 83 و90.

ورفع أيندهوفن حامل لقب الموسم الماضي رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة محققا العلامة الكاملة.

أما ألمير سيتي يتذيل جدول الترتيب بلا رصيد بعد خسارته في أول ثلاث مباريات من الموسم الجديد.