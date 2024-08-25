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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق ليل على ضيفه أنجيه بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية بالدوري الفرنسي لكرة القدم، اليوم السبت.

ليل يهزم أنجيه بثنائية في الدوري الفرنسي

أنهى ليل الشوط الأول متقدما بهدف سجله الظهيرالأيمن البلجيكي توماس مونييه بعد مرور 34 دقيقة.

وأضاف المهاجم الغيني محمد بايو الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع في الشوط الثاني بعد انطلاقة سريعة من هجمة مرتدة.

ورفع فريق ليل رصيده إلى ست نقاط محققا العلامة الكاملة ليتساوى مع فريقي موناكو وباريس سان جيرمان حامل اللقب.

أما أنجيه فقد تلقى خسارته الثانية على التوالي ليبقى بلا رصيد في المركز السادس عشر.