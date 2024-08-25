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أحمد جودة - القاهرة - قال الهولندي إريك تن هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، إن فريقه افتقد الحسم في مواجهة برايتون التي خسرها 1 /2، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مدرب مانشستر يونايتد: افتقدنا الحسم أمام برايتون في الدوري الإنجليزي

وأضاف المدرب الهولندي في تصريحات عقب نهاية المباراة، أنه يشعر بالاحباط لأن فريقه كان يستحق الخروج بنقطة على الأقل وكان يمكنه تحقيق الفوز لو استغل الفرص السانحة له.

وتابع تن هاج أن فريق فرض سيطرته واستحوذ على الكرة لفترات طويلة، كما قدم أداء جيدا، لكنه استقبل هدفين كان يمكن تجنبهما بسهولة، حسبما أكد في تصريحاته التي نشرها الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

لكن المدرب الهولندي أشار إلى عدد من الإيجابيات التي شهدتها المباراة، ومنها خلق بعض الفرص الجيدة، وإظهار اللاعبين عزيمة كبيرة، كما أن الفريق نجح في إدراك التعادل وسجل هدفا ثانيا تم إلغاؤه.

وطالب تن هاج، لاعبوه بالتعلم من الأخطاء، من أجل تجنبها في المباريات المقبلة، مؤكدا أنه من غير المقبول فقدان النقاط بسهولة في سباق الدوري الإنجليزي.