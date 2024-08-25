تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد اليوم الأحد

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث عدد كبير من محبي مشاهدة المصري محمد صلاح عن تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد ففي اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم السبت الموافق الخامس والعشرين من شهر أغسطس الجاري على ملعب "أنفيلد"، في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة البداية لمباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي

سيتم نقل وإذاعة مباراة ليفربول ضد برينتفورد مساء اليوم الأحد، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي، خلال السطور التالية تردد قناة bein Sports 1HD، الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد في ثاني جولات الدوري الإنجليزي.

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

معدل الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.