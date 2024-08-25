مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2024 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب قطاع كبير من عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات البريميرليج من أجل متابعة نجومه المتألقين في البطولة الأكثر شعبية على مستوى العالم.

مواعيد مباريات اليوم الأحد 25-8-2024 في الدوري الانجليزي والقنوات الناقلة

يتم نقل مباريات الدوري الإنجليزي عبر قنوات بي إن سبورت القطرية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة البريميرليج في الموسم الحالي.

نجح مانشستر سيتي في التتويج بلقب البريميرليج في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 91 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 89 نقطة بينما تراجع ليفربول إلى المركز الثالث برصيد 82 نقطة.

يواصل مانشستر سيتي احتكاره لصدارة الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي برصيد 6 نقاط وجاء برايتون في المركز الثاني بنفس عدد الرصيد من النقاط وجاء كلا من توتنهام ونوتنجهام فورست في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 4 نقاط.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة الثانية من البريميرليج...

- وولفرهامبتون وتشيلسي الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- بورنموث ونيوكاسل يونايتد الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- ليفربول وبرينتفورد الساعة 6 ونصف مساء بتوقيت مصر