نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره بلد الوليد اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس الحالي بستاد سنتياجو برنابيو في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بلدالوليد

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مساء الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد أمام بلد الوليد

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، مبابي، فينيسوس.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.