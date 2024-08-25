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أحمد جودة - القاهرة - شدد مدرب إنتر ميلان، حامل لقب دوري الدرجة الأولى الإيطالي، سيموني إنزاغي، على أنه كان واثقًا من عودة الفريق إلى طريق الانتصارات عندما واجه ليتشي، أمس السبت، بعدما فقد نقطتين في الجولة الأولى من الموسم الجديد.

رغم تحديات البداية.. إنزاجي يثق بعودة إنتر للانتصارات

وسجل ماتيو دارميان، وهاكان شالهان أوغلو هدفي فوز إنتر 2-0 على ليتشي في ملعب سان سيرو، وهو الانتصار الأول للفريق هذا الموسم بعد التعادل 2-2 أمام جنوة الأسبوع الماضي.



وأبلغ إنزاغي شبكة "سكاي" التلفزيونية: "عليك دائمًا الشعور بالرغبة في الفوز، لكنني كنت هادئًا للغاية، يتدرب اللاعبون جيدًا، أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة في جنوة، تلقينا هدفين كان يجب تجنبهما، لكنني رأيت فريقًا ملتزمًا، ليس هناك سعادة، (الفوز شيء) طبيعي لأننا إنتر ونريد دائمًا الفوز".

وخاض إنتر أول مباراة على أرضه هذا الموسم دون قائده لاوتارو مارتينيز، الذي غاب عن اللقاء بسبب مشكلة عضلية.

وقال إنزاغي: "استيقظ الفتى صباح الجمعة وهو يعاني من الألم، أنهى التدريب يوم الخميس ثم استيقظ بسبب مشكلة صغيرة وقررنا عدم المخاطرة به".

وأضاف: "كان يود أن يكون معنا، لكننا في المباريات الأولى وهذا أمر طبيعي في بداية الموسم، سنحاول استعادته يوم الجمعة المقبل".

ويستضيف إنتر فريق أتلانتا بطل الدوري الأوروبي الجمعة.

وفي غياب مارتينيز هداف الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، تولى المدافع دارميان مهمة التسجيل ليمنح إنتر التقدم بعد 5 دقائق من صفارة لابداية.

وقال دارميان: "الفوز لا يكون سهلًا أبدًا، وتكرار الفوز يصبح أصعب بشكل متزايد ونحن نريد أن نفعل ذلك.

"لقد تقدمنا ​​بالفعل في جنوة لكننا لم نتمكن من انتزاع النقاط الـ3، واليوم حققنا فوزًا مهمًا ويجب أن نستمر على هذا النحو.

"أحاول أن أكون مستعدًا دائمًا، وأن أتدرب بنسبة %100، ثم يكمن السر في المجموعة، في إنتر من الطبيعي أن يكون هناك الكثير من المنافسة".

وقال شالهان أوغلو الذي عزز تقدم إنتر في الشوط الثاني من ركلة جزاء إن اللاعبين عازمون على الدفاع عن لقبهم.

وقال:"لدينا نفس الرغبة مثل العام الماضي، نفس الرغبة في الفوز، والتفاصيل الصغيرة تصنع الفارق.

"في خضم هذه المنافسة نكافح مثل الآخرين، ولكن بالعزيمة يمكننا المضي قدمًا".