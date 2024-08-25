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أحمد جودة - القاهرة - اجتاز الإسباني ميكيل ميرينو الفحوصات الطبية، تمهيدا للانضمام إلي صفوف أرسنال الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووفقًا لصحيفة سكاي سبورت، فإن أرسنال يستعد خلال الساعات القادمة للإعلان بشكل رسمي عن التعاقد مع ميكيل ميرينو لاعب وسط ريال سوسيداد.

وأكدت الصحيفة، أن قيمة صفقة أنتقال ميكيل ميرينو إلي الجانرز بلغت 32 مليون يورو بالإضافة إلي 5 ملايين يورو امتيازات.

صفقة أرسنال الجديدة تجتاز الفحص الطبي

وأضافت أن لاعب وسط ريال سوسيداد سيوقع علي عقود انضمامه إلي أرسنال حتي يونيو 2028، مع إمكانية التمديد لمدة موسم آخر.

وانتقل اللاعب الإسباني البالغ من العمر 28 عاما إلي صفوف ريال سوسيداد موسم 2018 قادما من نيوكاسل الإنجليزي بمقابل 12 مليون يورو.

وشارك ميكيل ميرينو مع فريقه الإسباني الموسم الماضي، في 45 مباراة، أحرز خلالهم 8 أهداف، وصنع 5 تمريرات حاسمة.

وفاز أرسنال مساء أمس علي نظيره أستون فيلا بهدفين دون مقابل، ضمن فعاليات الجولة الثانية من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

