الرياضة

سواريز يقود إنتر ميامي لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الأمريكي

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أحمد جودة - القاهرة - عزز إنتر ميامي موقعه في صدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي للمحترفين بفوزه على ضيفه سينسيناتي 2 /صفر فجر اليوم الأحد.

سواريز يقود إنتر ميامي لتعزيز موقعه في صدارة الدوري الأمريكي

كما عزز لوس أنجليس جالاكسي موقعه في صدارة المجموعة الغربية بفوزه على ضيفه أتلانتا يونايتد 2 /صفر.

وفي باقي المباريات فاز سياتل ساوندرز على مضيفه مينيسوتا يونايتد 3 /2 ودالاس على مضيفه دي سي يونايتد 4 /3 ونيو انجلاند ريفولوشن على مضيفه مونتريال 5 /صفر.

كما فاز سبورتنج كانساس سيتي على أورلاندو سيتي 3 /صفر وأوستن إف سي على مضيفه ناشفيل 2 /صفر وتورنتوعلى مضيفه هيوستن دينامو 1 /صفر وسان خوسيه إيرثكويكس على مضيفه ريال سالت ليك 2 /صفر وتعادل  بورتلاند تمبرز مع سان لويس سيتي 4 /4.

ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية برصيد 56 نقطة بفارق ثمان نقاط عن أقرب ملاحقيه سينسيناتي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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