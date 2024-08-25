اختتام بطولة كأس الاتحاد الأولى للكبار لكرة السرعة

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أحمد جودة - القاهرة - اختتمت منافسات بطولة كأس الاتحاد الاولى للكبار لكرة السرعة بنات وبنين حيث اقيمت البطولة في مجمع الصالات المغطاة بالصالة المغطاة بإستاد هيئة قناة السويس بالأسماعيلية ، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والنائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد المصري لكرة السرعة.

اختتام بطولة كأس الاتحاد الاولى للكبار لكرة السرعة

واقيمت البطولة بمشاركة 18 نادي ابرزها هليوبوليس والرواد والمقاولون العرب والزهور والصيد ومدينة نصر والصفوة ودسوق و6 أكتوبر وهيئة قناة السويس، والإسماعيلية، والسويس، ووادي دجلة والنصر ومركز شباب زفتى، والعديد من الأندية الأخرى الرياضية المسجلة بالإتحاد المصري لكرة السرعة وأكثر من 650 لاعب ولاعبة ليتم بعدها اختيار لاعبى منتخب مصر من هذه البطولة.



من جانبه أكد الخطيب أن البطولة شهدت منافسة قوية للغاية، وهو ما سيفيد المنتخب المصري فى دعم عناصره فى المرحلة المقبلة، وخاصة إنه من ضمن اهداف البطولة الأساسية بأن يكون شبابنا الأبطال عمادًا ورافدًا مهمًا لمنتخباتنا الوطنية، وأن تستمر مصر دائمًا على عرش اللعبة العالمي.

ووجه الخطيب، الشكر للدكتور أشرف صبحي على دعمه المستمر والمتواصل، كما شكر أيضا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بالإضافة إلى جميع موظفين على مجهودهم الكبير قبل البطولة.

جدير بالذكر أن مصر ستستضيف بطولة كأس العالم لكرة السرعة فى شهر أكتوبر المقبل.