نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 5 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ريال مدريد ضد بلد الوليد.. ثبتها الآن بالمجان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث محبي الكرة العالمية بكل مكان عن تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد مع نظيره بلد الوليد اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس الحالي بستاد سنتياجو برنابيو في لقاء هام بينهم ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد ضد بلدالوليد

وتنطلق صافرة بداية مباراة ريال مدريد وبلد الوليد مساء الأحد في تمام الساعة 6:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 7:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد أمام بلد الوليد

حراسة المرمى: كورتوا

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، روديجر، جارسيا.

خط الوسط: فالفيردي، تشواميني، مودريتش.

خط الهجوم: رودريجو، مبابي، فينيسوس.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبلد الوليد

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

اسم القناة: ITV 4

القمر الاصطناعي: استرا astra 2E

التردد: 10758

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 22000

اسم القناة: IRIB Varzesh

التردد: 11555

الإستقطاب: عمودي

القمر: انتيل سات INTEKSAT 62E

معدل الترميز: 30000

إسم القناة: Match Tv

التردد: 4026

القمر الإصطناعي: Yamal 401

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 14940

اسم القناة: ادمان IDMAN

التردد: 11169

الإستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر الاصطناعي: AzerSpace 46°E

NTV SPOR

Turksat 1C 42 شرقا 11892 عمودي 12800 5/6 مفتوح.

Turksat 1C 42 شرقا 11054 أفقي 30000 5/6 مفتوح.