نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل روما الرسمي لمواجهة إمبولي في الدوري الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن دانييلي دي روسي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي روما الإيطالي عن تشكيل فريقه ضد نادي إمبولي في الدوري الإيطالي.

ويلاقي روما نادي إمبولي في ثاني منافسات بطولة الدوري الإيطالي لهذه النسخة 2024-2025 والتي تشهد اهتمام من الجمهور في كل مكان.

ومن المقرر أن تقام مباراة روما ضد امبولى ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإيطالي، مساء اليوم الأحد الموافق 25 أغسطس 2024.

وتنطلق مباراة روما ضد إمبولي الليلة في الساعة 9:45 مساءً بتوقيت مصر والسعودية وقطر والكويت والبحرين وفلسطين والعراق.

تشكيل روما ضد إمبولي في الدوري الإيطالي

حراسة المرمى: سفيلار.

خط الدفاع: سيلك، مانشيني، نديكا، أنخلينو.

خط الوسط: كريستانتي، ليوناردو باريديس، بيليجريني.

خط الهجوم: سولي، دوبياك، باولو ديبالا.