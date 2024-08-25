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أحمد جودة - القاهرة - قال مدرب فياريال، مارسيلينو جارسيا تورال، إن فوز فريقه بالمباريات على أرضه أمر ضروري، للمنافسة بقوة في الدوري الإسباني.

وفي مؤتمر صحفي عشية مواجهة سيلتا فيجو مساء الإثنين، أوضح مارسيلينو أن المباراة المرتقبة تعتبر "أكثر أهمية" لأنهم سيخوضون لقاءات خارج أرضهم أكثر من تلك التي سيلعبونها على (لا سيراميكا).

وتابع "نريد حصد المزيد من النقاط على أرضنا أكثر مما فعلنا في الموسم الماضي. إذا فزت بمباريات على أرضك فأنت في القمة. لم نفز بالمباراة الأولى، والآن لدينا فرصة ثانية".

مدرب فياريال يتوقع مباراة معقدة أمام سيلتا فيجو

وأضاف "سنلعب العديد من المباريات خارج أرضنا والقليل منها على أرضنا، لذلك مواجهة سيلتا فيجو مهمة للغاية بالنسبة لنا الآن".

وفيما يتعلق بالمباراة المرتقبة، أشار مارسيلينو إلى أنه يتوقع مباراة معقدة.

ونوه "سنلعب ضد المتصدر، الذي فاز في أول مباراتين. إنهم فريق ديناميكي، يميل إلى الهجوم بسرعة.. وهذا سيجبرنا على تقديم أداء دفاعي عالي".

وأعرب المدرب عن ضرورة أن يكون فريقه أكثر سيطرة على المباراة مما ظهر في أول جولتين.

