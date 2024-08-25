وديًا.. غزل المحلة يفوز على سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدفين

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أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول في نادي غزل المحلة بقيادة الكابتن أحمد عيد عبد الملك وديًا على فريق سبورتنج بثلاثـة أهداف مقابل هدفين ضمن مباريات معسكر إعداد الفريق بالأسكندريـة.

ولعب غزل المحلة في الشوط الأول بتشكيلة مكونه من:

النفراوي في حراسـة المرمى.

خط الدفاع عموري، كاستيلو، الجزار ،وحميدو.

خط الوسط إسلام مجدي، محمد أسامة ومحمد جابر.

خط الهجوم أبو سنة، جريشـة وعبده يحيى.

غزل المحلة يفوز على سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدفين

وانتهى الشوط الأول بثلاثـة أهداف نظيفة أحرزهم عموري وجريشة قبل أن يضيف عبده يحيى الهدف الثالث في المباراة.

وشهد الشوط الثاني تغييرات كثيرة إضافة إلى مشاركة عدد من الناشئين واللاعبين تحت الاختبار فشارك كل من أحمد ياسين، عبد الرحمن بودي، حسام طارق ،توماس، الإخميمي، يحيى زكريا، مارو، كريم، إسلام ماهر، محمد نبيل.

لينتهي اللقاء بفوز غزل المحلة بثلاثـة أهداف مقابل هدفيـن في رابع لقاءات معسكر الفريق بالأسكندريـة.

ويلعب الفريق غدًا آخر تجاربه الوديـة بمعسكر الأكاديمية البحريـة أمام النادي الأوليمبي في تمام الساعة السادسـة مساءً