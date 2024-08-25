دياز يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليد

دياز يقود ريال مدريد للفوز على بلد الوليدقاد النجم الدولي المغربي إبراهيم دياز فريقه ريال مدريد لتحقيق فوزه الأول في الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا" هذا الموسم، وذلك على ضيفه بلد الوليد بثلاثية دون رد في الجولة الثانية اليوم الأحد.

افتتح الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي التسجيل للريال في الدقيقة 49، قبل أن يضيف اللاعب البديل المغربي إبراهيم دياز الهدف الثاني بحلول الدقيقة 88.

وعاد النجم المغربي دياز ليصنع الهدف الثالث للبديل البرازيلي إيندريك فيلبي، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد الذي تعادل في الجولة الأولى أمام مايوركا (1-1) رصيده إلى أربع نقاط في المركز الثالث مؤقتا، بينما تجمد رصيد بلد الوليد الفائز على إسبانيول بهدف نظيف في الجولة الماضية، عند ثلاث نقاط.

وفي نفس الجولة، حقق ليجانيس الفوز على ضيفه لاس بالماس (2- 1)، فيما تعادل ألافيس مع ضيفه ريال بيتيس بدون أهداف.