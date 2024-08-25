عاجل.. تعليق مثير من إندريك بعد هدفه الأول مع ريال مدريد أمام بلد الوليد

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى البرازيلي إندريك فيليبي مهاجم ريال مدريد، سعادته بتسجيل أول أهدافه مع الفريق الملكي أمام بلد الوليد في المباراة التي أقيمت مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري الإسباني.

إندريك بعد هدفه الأول مع ريال مدريد: حققت حلمي وعاجز عن الكلام

سجل إندريك، هدفًا رائعًا في ليلة فوز ريال مدريد على بلد الوليد بثلاثية نظيفة، بملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الملكي.

قال إندريك في تصريحاته عقب نهاية المباراة: "أنا سعيد حقًا، لقد أصبح حلمي حقيقة، هنا ألعب مع لاعبين لم أشاهدهم إلا في ألعاب الفيديو".

وتابع إندريك، قائلًا: “عاجز عن الكلام ولكن أواصل العمل وأنتظر لحظتي”.

يذكر إن إندريك قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الحالي، قادمًا من بالميراس البرازيلي.