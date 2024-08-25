سيريس السويدي يكرم وسام أبو علي

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أحمد جودة - القاهرة - حرص فريق سيريس السويدي، على تكريم لاعبه السابق وسام أبو علي مهاجم الأهلي، قبل مباراته ضد يورجوردين ضمن منافسات الدوري السويدي.



وشهدت المباراة الفلسطيني وسام أبوعلي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مباراة فريقه السابق سيريس السويدي.

وكان فريق سيريس قد خسر أمام نظيره يورجوردين بهدف نظيف، والتي أقيمت على ملعب الأول مساء اليوم الإثنين، في الجولة الثالثة من الدوري السويدي.

وسام ابو علي يتألق مع الأحمر

واقتنص وسام أبوعلي لقي هداف الدوري المصري عن موسم 2023-24، بعد فترة قصيرة نجح خلال في تسجيل 18 هدفًا، متفوقًا على باقي المنافسين.

وأنضم الفلسطيني في الانتقالات الشتوية الماضية لمدة 4 مواسم ونصف.

ويقضي الآن وسام أبوعلى فترة إجازته، بعد الراحة التي حصل عليها عقب نهاية الموسم مع المارد الأحمر.

